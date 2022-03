Handball-Verbandsliga MV : SV Warnemünde II trotzt Corona und feiert ersten Sieg

Beim 36:27 gegen den SV Einheit Demmin überzeugen besonders Neuzugang Matti Häfner und Arvid Staeben, der vorher noch als Schiedsrichter und Kampfrichter im Einsatz war. Die Warnemünder lassen sich vom Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen.

Rostock | Die Handballer des SV Warnemünde II haben gegen den früheren MV-Ligisten SV Einheit Demmin ihre ersten Punkte in der Platzierungsrunde um die Plätze sieben bis zwölf der Verbandsliga-Meisterschaft 2021/22 erspielt. Sie gewannen am Sonnabend mit 36:27. Weiterlesen: TSG Wittenburg verliert erstes Endrundenspiel in Bad Doberan Für die Gastgeber sta...

