Shorttrack in Rostock : „Es ist der harte Weg, aber den versuche ich zu beschreiten“

Adrian Lüdtke beißt trotz Verletzung beim Weltcup II ab Donnerstag im japanischen Nagoya die Zähne zusammen. Er weiß: Ihm verbleiben noch drei Wettkämpfe, um das ersehnte Ticket für die Olympischen Spiele zu erkämpfen.

Rostock | Weltcup II 2021 in Nagoya (Japan): Ab Donnerstag, hofft Shorttracker Adrian Lüdtke vom ESV Turbine, werde er hoffentlich wieder Druck aufs Eis kriegen. Nachdem er zur Unzeit eine Kapselverletzung im rechten Fußgelenk erlitt, ging es für den Rostocker beim Weltcup-Auftakt in Peking – zugleich erste Qualifikation für Olympia 2022 an gleicher Stelle –...

