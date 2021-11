Handball in Rostock : „Wir wollten alle Fehler auffangen, uns in einen Rausch spielen“

In der Regionalliga Nordost der B-Jugend gewannen die Mädchen des RHC von Trainer Oliver Ostwald mit 27:21 gegen den HSV Magdeburg. Auch die Jungen des HC Empor waren erfolgreich, holten ein 30:24 beim ThSV Eisenach.

Rostock | „Von Beginn an übernahmen wir die Initiative und markierten so auch eine erste Serie von vier Toren in nur drei Minuten. Daraus wurde eine dauerhafte Führung“, berichtete Trainer Tristan Staat von den B-Jugend-Handballern des HC Empor, wie es zum 30:24(16:12)-Auswärtssieg in der Regionalliga Nordost beim ThSV Eisenach kam. Allerdings leisteten sich...

