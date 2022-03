Leichtathletik in Rostock : Eric Frank wurde für den Werfer-Europacup nominiert

Der 20-jährige Speerwerfer steht vor seinem zweiten internationalen Einsatz für Deutschland und will im portugiesischen Leiria seine persönliche Bestleistung angreifen.

Rostock | Zweiter Einsatz für Team Deutschland: Speerwerfer Eric Frank vom 1. LAV Rostock wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für den Werfer-Europacup in Leiria (Portugal) am 12. und 13. März nominiert. Der Hansestädter wird in der U23-Konkurrenz um Punkte für Deutschland kämpfen. „Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, für Team D zu starten....

