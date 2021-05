Leichtathletik : Speerwerfer des 1. LAV Rostock haben noch Nachholbedarf

Julia Ulbricht kommt beim Einladungswettkampf in Neubrandenburg über 51,97 Meter nicht hinaus.

Rostock | Mark Frank, Trainer des Speerwurfteams des 1. LAV Rostock, war mit den Leistungen seines Team am Sonnabend beim Einladungswettkampf in Neubrandenburg nicht restlos zufrieden. „Ich hatte mit schon etwas mehr erwartet.“ Am ehesten stimmten ihn die 48.24 Meter von Lilly Urban (startet weiterhin für ihren heimatverein Eintracht Frankfurt) zufriede...

