Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde müssen erneute Spielabsage hinnehmen

Gerne hätte der SVW an seinen Heimsieg gegen Lindow-Gransee am Wochenende zuvor mit einem weiteren Erfolg angeschlossen. Doch erneut bremste Corona das Team aus. Die Partie gegen den USC Braunschweig wird nachgeholt.

Rostock | Abgesagt wurde die Partie der Volleyballer des SV Warnemünde in der 2. Bundesliga Nord gegen den USC Braunschweig, die am Sonnabend hätte stattfinden sollen. Dies erfolgte „Corona-bedingt“ sieben Stunden vor Spielbeginn durch die Volleyball Bundesliga GmbH (VBL). Die Volleyballer des SV Warnemünde sind Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung Das Training sei gut gelaufen, die Mannschaft wäre fit und motiviert gewesen und habe sich nach dem 3:1-Sieg in der Hinrunde gute Chancen ausgerechnet, teilte die Zuständige für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SVW, Nadja Arp, mit. Der SV Warnemünde habe keine Informationen von der VBL bekommen, wer konkret von dem Virus betroffen sei. Die Küstenvolleyballer wären jedenfalls angetreten, so Arp. Der USC – der vor zwei Wochen nach einem positiven Test in seinen Reihen und der daraufhin folgenden Absage des Spiels in Bocholt offen mit dem Thema umgegangen war – gab ebenfalls nichts bekannt. In der Vorsaison zehn Fälle in den eigenen Reihen Der SVW hatte schon 2020/21 erheblich unter der Pandemie zu leiden. Damals war die Mannschaft allerdings selbst betroffen. In der Hinrunde befanden sich die Ostseestädter zwischenzeitlich in einer Art zweiter Saisonvorbereitung: Nach zehn positiven Corona-Tests und anschließender Quarantäne konnte das Team zwischen dem 1. November und 6. Dezember 2020 kein einziges Spiel wahrnehmen, musste quasi von vorne anfangen. In dieser Saison ist es nun bereits die dritte Spielabsage für den SVW. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Mehr Informationen zum Hinspiel: SV Warnemünde holt den dritten Sieg im dritten Spiel Die Warnemünder Trainer, Spieler und Betreuer reagierten enttäuscht, zeigten aber auch Verständnis. „Angesichts der aktuellen Entwicklung ist momentan nichts richtig planbar. Wir müssen immer mit kurzfristigen Änderungen rechnen und vorbereitet sein. Wir sind froh, trainieren zu können, damit die Lücken nicht zu groß werden. Die in unseren Konzepten festgelegten Hygiene-Regeln einschließlich der Anpassungen und Ergänzungen durch die VBL müssen noch sorgfältiger und konsequent durchgesetzt werden. Uns ist auch der bestmögliche Schutz unserer Helfer und Familien sehr wichtig“, verkündete das SVW-Management. Jan-Philipp Krabel hat so mehr Zeit für seine Prüfungen „Ehrlich gesagt finde ich die Absage vernünftig. Auch wenn es schade ist, weil wir natürlich gut vorbereitet sind, geht die Sicherheit aller unbedingt vor. Man sollte da kein unnötiges Risiko eingehen“, sagte der 29-jährige Kapitän Ole Ernst. Auch Diagonalangreifer Jan-Philipp Krabel hätte mit seinem Team gerne an die Leistung vom 3:1-Heimsieg gegen Lindow-Gransee angeknüpft, nimmt die freie Zeit aber dankend an, um sich auf seine Prüfungen vorzubereiten. Der 23-Jährige absolviert momentan sein 7. Semester im Studiengang Umweltingenieurwissenschaften. ...

