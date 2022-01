Volleyball in Rostock : Spiel des SV Warnemünde beim VCO Berlin coronabedingt abgesagt

Die für Sonnabend geplante Auswärtspartie der 2. Bundesliga Nord musste aufgrund mehrerer positiver Befunde verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Rostock | Eigentlich hätten die Volleyballer des SV Warnemünde am Wochenende in der 2. Bundesliga Nord zwei Punktspiele bestreiten sollen. Die für Sonnabend geplante Auswärtspartie beim Schlusslicht VCO Berlin musste allerdings relativ kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür waren mehrere Corona-Fälle in der gegnerischen Mannschaft. Die Volleyballer des SV ...

