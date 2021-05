Rudern in Rostock : Stephan Krüger/Marc Weber bis 1000 Meter vor dem Weltmeister

Beim Weltcup in Luzern zieht der deutsche Doppelzweier ebenso direkt ins Halbfinale wie Simon Klüter im Leichtgewichts-Einer. Der Deutschland-Achter gewinnt das „Henley-Duell“ mit Olympiasieger Großbritannien.

Rostock | Der Deutschland-Achter – bei den Ruder-Europameisterschaften im April in Varese (Italien) ungewohnter Vierter – meldete sich beim Weltcup II 2021 in Luzern mit dem Sieg in einem Bahnverteilungslauf à la Henley zurück. In einem „toten Rennen“ lag der „Vize“ von Rio 2016 (5:32,33 Minuten) nach den 2000 Metern vor Olympiasieger Großbritannien (5:32,52). ...

