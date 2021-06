Leichtathletik in Rostock : Talente des 1. LAV zeigen eine Fülle von klasse Leistungen

So gefiel Maria Schnemilich mit 1,66 Metern im Hoch- und 5,25 Metern im Weitsprung. Bei zwei Qualifikations-Sportfesten wurden zahlreiche Kadernormen und Normen zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften erfüllt.

Rostock | Auf dem Terminkalender der Leichtathleten aus Mecklenburg-Vorpommern standen ursprünglich die Landesmeisterschaften, doch zu ungleich waren zuletzt die Trainingsbedingungen im Land. So gab es an zwei Orten – in Bad Doberan am Stülower Weg und im Rostocker Leichtathletikstadion – Qualifikations-Sportfeste. Diese nutzten 200 Aktive im Alter von 14 bis 1...

