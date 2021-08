Triathlon : Thomas Winkelmann von triZack Rostock wird Deutscher Meister

Der Rostocker dominiert in seiner Altersklasse 35 bis 39 Jahre und gewinnt mit einem Vorsprung von 5:18 Minuten.

Rostock | Thomas Winkelmann „bastelt“ weiter an seiner seit 2001 erfolgreichsten Triathlon-Saison. Der Doppel-Europameister im Aquathlon und Aquabike von Kaiserwinkl-Walchsee (Österreich) ist einfach nicht aufzuhalten: Sieg in der Altersklasse 35 bis 39 Jahre im Sprint beim Ostsee-Triathlon Dierhagen, Landesmeister über die Kurzdistanz in Güstrow und nun in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.