Triathlon in Rostock : Thomas Winkelmann will sich 2022 zum „Ritter“ schlagen lassen

Der Sportler von der TG triZack sagt: „Am 5. Juni möchte ich im Rahmen der Heim-Europameisterschaft in Hamburg meine erste Langdistanz machen. Das wird zugleich der erste Start in der neuen Altersklasse M 40 sein.“

Rostock | Mit einem Lächeln fügt der 39-Jährige hinzu: „So richtig anerkannt wird man in der Szene erst, wenn man den Part über die insgesamt 226,255 Kilometer absolviert hat.“ Thomas Winkelmann gehört zu den Kandidaten der NNN-Sportlerwahl. Zur Abstimmung Der Termin zu Pfingsten in Hamburg liegt relativ früh in der Saison. Vorbereiten will sich der Lehre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.