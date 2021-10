Handball in Rostock : Torhüter Leon Mehler und die Abwehr holen für Empor die Punkte

In einer kampfbetonten, mit beiderseits vielen Fehlern behafteten Partie hielt der Schlussmann die Blau-Gelben gerade in kritischen Phasen auf Kurs. Am Ende war das 25:20 gegen den TuS Ferndorf ein Arbeitssieg.

Rostock | Gewonnen ist gewonnen. Nur so ist das Resümee von Trainer Till Wiechers nach dem 25:20 (13:10) des Handball-Zweitligisten HC Empor am Sonnabend in der Stadthalle über den TuS Ferndorf zu deuten: „Gegen Bietigheim (29:32 – d. Red.) spielten wir teilweise sehr gut, wurden aber nicht belohnt. Heute kamen wir nicht an unser Leistungsvermögen heran, haben ...

