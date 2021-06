Triathlon in Rostock : Das TriTeam der TG triZack ist am Sonnabend doppelt gefragt

Erst steht im Sportkomplex Luftschiffhafen in Potsdam im Rahmen der 2. Bundesliga ein Supersprint und danach die Staffel-Verfolgung auf dem Programm. Mit Jonas Mier ist auch ein Ex-Schwimmer vom SC Empor 2000 am Start.

Rostock | In Potsdam finden am Sonnabend Rennen der 1. und 2. Triathlon-Bundesliga statt. Mit Johannes Vogel (EJOT Team TV Buschhütten) und Karl Diedrich (ProAthletes KTT 01 Köln) sind auch zwei Aktive des TC FIKO Rostock am Start. In der 2. Liga bietet Manager Lukas Schnödewind vom TriTeam der TG triZack Simon Vogel, Joshua Berles (FIKO), Tom Heisig (Neubra...

