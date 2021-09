Triathlon in Rostock : Johannes Vogel schafft Sprung unter die Top 100 der Weltrangliste

Der Rostocker vom TC FIKO verbessert sich um gleich 18 Plätze und nimmt jetzt Position 96 ein. Allerdings ist er nach 128,75 Wettkampf-Kilometern in nur zwei Wochen plus Reisestrapazen ziemlich geschlaucht.

Rostock | Auf dem Weg zur angepeilten Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris hat Johannes Vogel im Triathlon World Ranking die 100er-Marke geknackt. Durch Position 19 am Wochenende bei den Europameisterschaften in Valencia verbesserte sich der am Bundesleistungszentrum der Deutschen Triathlon Union (DTU) in Saarbrücken trainierende Rostocker u...

