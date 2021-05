Triathlon in Rostock : Johannes Vogel startet am Sonnabend im tunesischen Hammamet

Bei seiner zweiten Teilnahme dort strebt das Talent vom TC FIKO eine Platzierung unter den Top Ten an. Michael Raelert und Thomas Winkelmann (beide TG triZack) nehmen am gleichen Tag die Challenge St. Pölten in Angriff.

Rostock | Johannes Vogel geht unter die Jäger und Sammler. Der Triathlet vom TC FIKO möchte mit Blick auf Paris 2024 seine Position im Olympic Qualification Ranking verbessern. Sein Manager Stephan Engberts sagt: „Johannes muss unbedingt den Sprung in die World Triathlon Series schaffen. Das geht nur über vordere Platzierungen bei den für ihn vorgesehenen in...

