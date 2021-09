Triathlon : Triteam der TG triZack Rostock startet am Sonnabend in Hannover

Wie schon in Grimma wird auch beim Finale der 2. Bundesliga die Schwimmdistanz gestrichen.

Rostock | Pech für das Triteam der TG triZack beim Finale der 2. Bundesliga am Sonnabend in Hannover: Das nach zwei Wettkämpfen unter 17 Mannschaften auf Position zehn liegende Quintett wird erneut seine Schwimmqualitäten nicht ausspielen können. Der Grund: Blaualgen im Maschsee, In dessen Folge wird das Format auf Laufen – Radfahren – Laufen umgestellt. „Das h...

