Wasserball in Rostock : Gut vorbereitet in unzähligen Trainingsspielen gegen Jungs

Die U14-Mädchen des WSW starten am Wochenende im 50-Meter-Becken der Schwimmhalle Neptun bei der Endrunde um den Deutschen Pokal.

Rostock | Das Turnier in Rostock findet wegen der strengen Hygiene-Auflagen des Deutschen Schwimm-Verbandes ohne Zuschauer statt. Der WSW spielt am Sonnabend um 11 Uhr gegen den SC Chemnitz 1892, trifft um 16.30 Uhr auf den ETV Hamburg und tritt am Sonntag um 11 Uhr gegen den SSV Esslingen an. Trainer Uwe Richter zu den Chancen seiner Mädchen: „Sie sind h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.