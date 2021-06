Segeln in Rostock : Verheißungsvoller Start für Akademischen Segelverein Warnemünde

Nicht zum ersten Mal hatte auf dem Bodensee der nur wenige Wind großen Einfluss zum Saisonauftakt der Bundesliga 2021. Der ASVW meisterte das Wochenende großartig und war zu Recht „sehr zufrieden“ mit Platz drei.

Rostock | Als Dritter ist der Akademische Segelverein Warnemünde auf dem Bodensee vor Überlingen verheißungsvoll in die Saison 2021 der 2. Bundesliga gestartet. Der ASVW will im dritten Anlauf zurück in die Erstklassigkeit. Dafür muss er am Ende mindestens Vierter unter den 18 Vertretungen werden. Nur sechs von eigentlich 16 Durchgängen konnten stattfinde...

