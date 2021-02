Volleyball in Rostock : Hammerhartes Programm für den SV Warnemünde

Der Zweitligist ist am Sonnabend beim Spitzenreiter Lindow-Gransee gefordert. Am Sonntag kommt der Zweite Moers.

Rostock | Hammer-Wochenende in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord für den SV Warnemünde: Die Mannschaft von Trainer Jozef Janosik ist am Sonnabend ab 16 Uhr bei Spitzenreiter SV Lindow-Gransee (38 Punkte aus 15 Partien) zu Gast. Am Sonntag folgt um 15 Uhr das Heim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.