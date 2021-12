Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde sind ihren dritten Platz erst einmal los

Durch das 1:3 (19:25, 25:22, 16:25, 22:25) am Sonntag gegen den PSV Neustrelitz fielen sie in der Tabelle der 2. Bundesliga Nord zurück, sind jetzt Vierter. Der Mecklenburger Kontrahent zog an ihnen vorbei.

Rostock | Zu Beginn geriet der SVW mit 11:14 in Rückstand, glich zum 15:15 aus, doch die Gäste bauten erneut einen Vorsprung auf. Im zweiten Teil der Partie herrschte ein regelmäßiger Gleichstand zwischen den Teams, doch Warnemünde setzte sich schließlich durch. Im dritten Satz erarbeitete sich der PSV schon früh einen kleinen Vorsprung, den er bis zum Ende hal...

