Volleyball in Rostock : SV Warnemünde führt gegen den TV Baden ganz souverän das Spiel

Bereits am Sonnabend waren die Ostseestädter vor dem Sonntag-Duell mit VCO Berlin in der 2. Bundesliga Nord im Einsatz und setzten sich in der Ospa-Arena mit 3:1 (25:22, 28:26, 23:25, 25:15) durch.

Rostock | Und das sogar auch ohne Kapitän Ole Ernst, der krankheitsbedingt ausfiel. Im ersten Satz erarbeitete sich der SVW einen 18:14-Vorsprung. Baden konnte noch bis zum 21:23 aufholen, doch am Ende behielten die Ostseestädter die Oberhand. Im zweiten Abschnitt begegneten sich die Teams noch stärker auf Augenhöhe (13:13, 16:16). Baden ging mit 25:24 in...

