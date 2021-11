Volleyball in Rostock : Dritter Sieg in Folge – der SV Warnemünde krallt sich oben fest

Die Herren des SVW gewannen am Sonntag in der Ospa-Arena auch ihr zweites Spiel des Wochenendes in der 2. Bundesliga Nord, wo sie nun Dritter sind: Gegen den Tabellenletzten VCO Berlin hieß es 3:0 (25:14, 25:22, 25:22).

Rostock | Nach dem 3:1 am Sonnabend gegen den TV Baden hatte Teammanager Michael Stark gesagt: „Wenn wir jetzt morgen auch noch gewinnen, dann sollten wir uns oben festkrallen, und schauen wir mal, wie es aussieht für die Rückrunde.“ Auch interessant: Zweitligist SV Warnemünde qualifiziert sich für das Achtelfinale Die Truppe „gehorchte“, die Volleyball-H...

