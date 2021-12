Volleyball in Rostock : SVW-Herren wollen an ihrer Performance arbeiten und Punkte holen

Nach dem 1:3 am vergangenen Wochenende gegen den PSV Neustrelitz messen sich die Warnemünder (sieben Siege aus elf Partien) am Sonnabend ab 19 Uhr auswärts mit TuB Bocholt (vier Erfolge in zehn Begegnungen).

Rostock | Auch in der vergangenen Saison trafen beide Teams aufeinander. Während sich der SVW im Hinspiel mit 3:0 souverän durchsetzte (25:22, 25:15, 25:23), wurde es im Rückspiel knapper, und Bocholt behielt mit 3:2 die Oberhand (25:22, 21:25, 18:25, 25:22, 16:14). Am Ende landeten die TuB (Turner und Ballspieler) 2020/21 auf dem fünften Platz und ließen Warne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.