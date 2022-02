Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde zuversichtlich zum Zweiten TuS Mondorf

Im Hinspiel mussten sich die Ostseestädter nur knapp geschlagen geben. Die ausgefallene Partie gegen Braunschweig wurde mit 3:0 als gewonnen gewertet, außerdem kehrt der einstige Publikumsliebling Josef Günther zurück.

Rostock | Am Sonnabend treten die Volleyballer des SV Warnemünde (5./29 Punkte/neun Siege aus 16 Partien) in der 2. Bundesliga Nord die 600 Kilometer weite Fahrt zu ihrem nächsten Auswärtsspiel beim TuS Mondorf (2./39/13 Siege aus 16 Spielen) an. Um 20 Uhr soll die Partie in der Bonner Hardtberghalle beginnen. Nach zwei Corona-bedingt abgesagten Aufeinandert...

