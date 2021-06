Ringen in Rostock : „Zwei nicht und zwei doch, es ist ein totales Durcheinander“

Positiv-Tests bei den Purschke-Zwillingen vom SV Warnemünde: „Das hat uns ein bisschen schockiert“, sagt ihr Trainer und Onkel Benno Gallinat. Die Europameisterschaften in vier Wochen sind dennoch nicht abgeschrieben.

Rostock | Mit Angelina und Josefine Purschke, Luisa Scheel sowie Rebekka March mussten nach mehreren Corona-Fällen am Stützpunkt in Frankfurt (Oder) auch vier Ringerinnen des SV Warnemünde am Montag in die Quarantäne. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse der PCR-Tests, denen sie sich am Mittwoch unterzogen hatten, publik: Nur Luisa und Rebekka erhielten einen Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.