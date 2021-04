Volleyball in Rostock : SV Warnemünde nach kurzer Anlaufzeit wie aus einem Guss

Das 3:1 am Sonnabend in der Ospa-Arena gegen den FC Schüttorf 09 war der dritte Sieg in Folge für den Zweitligisten.

Rostock | Die Volleyballer des SV Warnemünde haben sich beim FC Schüttorf 09 für das 0:3 im Hinspiel der 2. Bundesliga Nord 2020/21 „gerächt“ und am Sonnabend in der Ospa-Arena in beeindruckender Weise mit 3:1 (19:25, 25:14, 25:16, 25:16) gewonnen. „Ich war selbst überrascht, wie wunderbar das lief“ „Im ersten Satz hat es nicht gleich gepasst, da musste u...

