Wasserspringen in Rostock : Oettinghaus enttäuscht in Tokio

Tokio | Die aus Rostock stammende Saskia Oettinghaus (Dresdner SC) und Berlins Lena Hentschel haben am Montag beim Weltcup in Tokio im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett einen weiteren Quotenplatz für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zur Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Unter 48 Starterinnen belegte das Duo die Ränge 40 und 38. Somit wird ...

