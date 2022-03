Wasserspringen in Rostock : Zum Auftakt Silber für Ole Rösler und doppelt Espen Prenzyna

Für den WSC Rostock gab es am Freitag beim Beginn der Deutschen Hallen-Meisterschaften der A- und B-Jugend in Halle an der Saale gleich drei zweite Plätze. Überraschend siegte das Duo Prenzyna/Jonathan Schauer nicht.

Rostock | Die große Überraschung war dabei die Niederlage der amtierenden Junioren-Weltmeister Espen Prenzyna/Jonathan Schauer (Rostock/ Halle) gegen das aus Aachen stammende Duo Jaden Eikermann/Tim Axer. Bis zum letzten Durchgang hatten die „Champs“ die späteren Gewinner beherrscht und einen Vorsprung von 13,80 Punkten. Doch dann das: Die Goldmedaillengewinner...

