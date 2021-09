Triathlon : Zwei Rostocker bei den Europameisterschaften in Valencia am Start

Johannes Vogel vom TC FIKO Rostock sowie Thomas Winkelmann von der TG triZack Rostock hoffen auf ein perfektes Rennen.

Rostock | Zwei Rostocker Triathleten am Wochenende bei den Europameisterschaften in Valencia: Johannes Vogel vom TC FIKO und Thomas Winkelmann von der TG triZack. Letzterer wird die Titelkämpfe an der spanischen Südostküste als Altersklassen-Athlet im „Doppelpack“ wahrnehmen: Sonnabendmorgen Sprint über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilomete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.