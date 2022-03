Basketball in Rostock : Seawolves dominieren im Nordduell gegen die Itzehoe Eagles

Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga ProA feiert seinen elften Heimsieg und knackt beim 100:81-Erfolg zum fünften Mal in dieser Saison die 100-Punkte-Marke. 2730 Zuschauer sind in der Stadthalle dabei.

Rostock | Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonntagabend das Nordduell gegen die Itzehoe Eagles ohne große Mühe mit 100:81 (32:18, 23:20, 27:23, 18:20) gewonnen. Durch den elften Sieg im 14. Heimspiel festigten die Wölfe in der ausverkauften Stadthalle vor 2730 Zuschauern die Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Insgesamt stehen s...

