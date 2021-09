Volleyball : Zweitligist SV Warnemünde qualifiziert sich für das Achtelfinale

Der SVW bezwingt im Nordturnier Gastgeber PSV Neustrelitz mit 2:0 und Erzrivale Kieler TV mit 2:1.

Rostock | Die Volleyballer des SV Warnemünde haben es zum ersten Mal in das Hauptfeld des Deutschen Volleyball-Pokals (DVV-Pokal) geschafft. Als Sieger des Qualifikationsturniers Nord trifft der Zweitligist am 6. oder 7. November im Achtelfinale in der heimischen Ospa-Arena auf den Erstligisten SVG Lüneburg. „Für uns ich das natürlich eine Supersache und eine...

