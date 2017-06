FC Hansa : Modenschau und Speedometer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein Muss für jeden Hansa-Anhänger: Der Fan- und Familientag am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz vor der Westtribüne und im Innenraum des Ostseestadions.

Vor Ort werden auch die NNN mit einem Stand und dem Fupa-Speedometer mit dabei sein, bei dem der schnellste Schütze auch etwas gewinnen kann. Darüber hinaus wird auch der Antenne MV-Showtruck mit den Moderatoren Basti Retzlaff und Onni Schlebusch dabei sein. Währenddessen werden die neue Kollektion der Kogge und die neuen Trikots der Profimannschaft für die Saison 2017/18 bei einer Modenschau vorgestellt.

Höhepunkt des Fan- und Familientages ist das Spiel zwischen einer Mitglieder-Auswahl und den Profis (Anpfiff etwa um 16.15 Uhr) auf dem Kleinfeld. Das Besondere: FCH-Trainer Pavel Dotchev – seit Montag offiziell Hansa-Mitglied – wird als Akteur für die Fan-Auswahl auflaufen und auch Coach des Teams sein. Vorher treffen die Mitglieder-Kids auf eine Junioren-Auswahl der FCH-Nachwuchsakademie. Die neue Mannschaft wird sich am Sonntag auch allen Foto- und Autogrammwünschen stellen. Zudem ist am Sonntag Zeit zum Abgrasen: Es werden alle bereits gekauften Rasenstücke an ihre neuen Besitzer verteilt und auch vor Ort können noch Stücke erworben werden.



von Marie Boywitt

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:00 Uhr