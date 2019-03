Basketball : Seawolves Rostock unterliegen in Trier

Die Basketballer der Rostock Seawolves verlieren auch das Rückspiel gegen die Gladiatores Trier: 74:82.

von Thomas Käckenmeister

10. März 2019, 17:54 Uhr

Rostock | Die Rostock Seawolves (4./34) konnten sich in der 2. Basketball Bundesliga ProA bei den Gladiators Trier (7./30) nicht für das 79:85 zum Saisonauftakt revanchieren, mussten sich den Moselstädtern in einem kampfbetonten Spiel mit 74:82 (30:42) geschlagen geben. Die schwachen Wurfquoten aus dem Feld und von der Freiwurflinie waren die Gründe für die dritte Auswärtspleite der Saison.

Die Gäste mussten erstmals in der Serie 2018/19 auf Terrell Harris (Knöchelverletzung) verzichten. Für ihn stellte Coach Milan Skobalj Chris Frazier auf. Die Rostocker erwischten den besseren Start (7:1/5.) und erlaubten den Gladiatoren dank eines stark aufspielenden Tom Alte, der den Seawolves-Korb mit zwei Blocks in Volleyball-Manier verteidigte, keine guten Würfe. Trier fand schwer in die Partie, drehte dann aber auf – 40:23. Die Rostocker mussten viel rotieren, da Tony Hicks und Martin Bogdanov früh in Foul-Probleme gerieten. Ein kleiner Zwischenspurt der Wölfe sorgte für ein halbwegs erträgliches Halbzeit-Ergebnis von 30:42.

Vor dem Schlussviertel betrug der Rückstand nur noch sieben Zähler (51:58). Nach vier schnellen Punkten von Yannick Anzuluni schien das Momentum auf die Seite der Seawolves zu schwappen, doch nach einer Auszeit der Hausherren beim Stand von 58:55 (32.) gelang selbigen ein 9:0-Lauf, so dass sie sich wieder zweistellig absetzen konnten (67:55/35.) Die Wölfe versuchten in der verbleibenden Zeit alles, doch vergeblich, weil sie nur 38 Prozent aus dem Feld und lediglich 57 Prozent von der Freiwurflinie trafen.

Milan Skobalj: „Unsere erste Halbzeit war nicht gut genug. In der zweiten lief es besser für uns, und wir kamen auf drei Punkte heran. Dann haben wir es aber verpasst, die Partie zu unseren Gunsten zu drehen. Man kann kein Spiel mit einer Feldwurfquote von 38 Prozent und neun Fehlwürfen von der Freiwurflinie gewinnen.“

Rostock: Alte 13 (dazu neun Rebounds und fünf geblockte Würfe),

Anzuluni 19 (dazu zehn Rebounds, verbuchte damit ein Double-Double), Bogdanov 17 (plus fünf Korbvorlagen), Bryant 2, Cardenas, Clay 5, Frazier, Hicks 11, Jost 5, Talbert 2,

Teucher (nicht eingesetzt)