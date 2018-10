Rudern : „Totes Rennen“ im Einer

Hannes Kornmesser (HSG Uni) und Axel Zimmermann (RRC) werden zeitgleich Sieger beim 18. Warnowpokal

von Peter Richter

27. Oktober 2018, 10:22 Uhr

Beim von der HSG Uni Rostock ausgerichteten 18. Warnowpokal im Rudern gab es im Einer-Rennen der Senioren die spannendste Entscheidung, denn Hannes Kornmesser vom Gastgeber und Axel Zimmermann (Rostocker Ruder-Club) belegten beide zeitgleich Platz eins.

Der Gesamtsieg und damit der Wanderpokal ging mit je acht Siegen und zweiten sowie fünf dritten Plätzen an den RRC vor dem Olympischen Ruder-Club und dem Ribnitzer SV. Insgesamt starteten über 70 Ruderer in 20 Renn- und verschiedenen Altersklassen. Neben allen hiesigen Vereinen (RRC, ORC, HSG Uni) und Ribnitz beteiligte sich auch der Neuruppiner RC an den 650-Meter-Rennen auf der Unterwarnow von der Schleuse bis zum Bootshaus der HSG Uni. Sehr erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl im Alter bis zwölf bzw. 14 Jahre.

Der Kessiner Stützpunkt-Trainer Axel Stelter freute sich besonders darüber, dass alle Talente des ORC aus der AK 13 und jünger, insgesamt 30, bei dieser Regatta dabei waren. „Von insgesamt 13 Nachwuchs-Rennen gewann der ORC sieben und damit mehr als alle anderen Vereine“, stellte Stelter fest und hob Antonia Schüßler besonders hervor, „die souverän den Mädchen-Einer bis zwölf Jahre für sich entschied, ebenso im Doppelzweier mit ihrer Schwester Franziska sowie im Doppelvierer 14 siegreich war“. Der Stützpunkt-Coach würdigte den Wettkampf der HSG Uni als „eine sehr gut organisierte angenehme Regatta im Herzen Rostocks“.

Die Rostocker Sieger über 650 Meter

Einer Mädchen 12: Antonia Schlüßler (Olympischer Ruder-Club 1) 3:00 Minuten, Doppelzweier Mädchen 12: ORC 1 (A. Schlüßler/Franziska Schlüßler) 2:49, Doppelzweier Jungen 12: 1. RRC 2 (Paul Micheel/Malte Schilling) 2:48, Doppelvierer mit Steuermann/Mädchen 12: Renngemeinschaft RRC/ORC (Aileen Friedrich/Anneli Teubner/Emma Teubner/Lara Schoof/Steuermädchen Lina Brümmer) 3:17, Doppelvierer mit/Jungen 12: ORC 1 (Tom Barwich/Lennart Janik/Lucas Pascal Berger/Moritz König/Brümmer) 2:39

Einer Mädchen 14: Trixi Neudeck (ORC) 2:57, Einer Jungen 14: Eric Sahin (RRC) 2:30, Doppelzweier Mädchen 14: ORC 1 (Frieda Hoffmann/Angelina Schmuck) 2:44, Doppelzweier Jungen 14: 1. RRC 1 (Fabian Reimers/Sahin) 2:24, Doppelvierer mit/Mädchen 14: ORC (Schmuck/Neudeck/A. Schlüßler/ Hoffmann/Brümmer) 2:44, Doppelvierer mit/Jungen 14: 1. RRC (Reimers/ Luca Falk/Ben Brockmüller/Sahin/Alexander König) 2:19, Doppelvierer mit/Mix 14: ORC 1 (Neudeck/Paul Rittgarn/Schmuck/Maximilian Wagner/Brümmer) 3:33

Einer Frauen: Yvonne Gladbach (HSG Uni Rostock) 3:15, Einer Männer: Axel Zimmermann (RRC) und Hannes Kornmesser (HSG Uni) beide 2:21, Doppelzweier Frauen: HSG Uni (Gladbach/Julia Wickenhäuser) 2:42, Doppelzweier Männer: Renngemeinschaft RRC/Neuruppin (Zimmermann/Dirk Pfaffe) 2:10, Doppelzweier Männer/Frauen Mix: RRC 1 (Jan Tepke/Stine Harms) 2:21