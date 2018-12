Sportlerumfrage : Wählen Sie Ihre Sport-Lieblinge der Hansestadt 2018

Wie jedes Jahr sind Sie wieder aufgerufen, für Ihre persönlichen Sporthelden abzustimmen. Wir haben wieder eine Auswahl erfolgreicher Sportler der Region für Sie zusammengestellt.

von Peter Richter

18. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Auch für 2018 fragen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach Ihrer Meinung: Wer sind Ihre persönlichen sportlichen Lieblinge des Jahres?

Die traditionelle Umfrage der NNN nach den populärsten Sportler(inne)n aus Rostock und Umgebung ist wieder in vollem Gange. Die 70 vorgeschlagenen Kandidat(inn)en haben 2018 in ihren Sportarten Großes vollbracht, mögen teilweise auch „Exoten“ sein, zeigten aber gleichwohl bemerkenswerte Leistungen oder wurden auch einfach auf Grund ihrer über Jahre hinweg festgestellten allgemeinen Beliebtheit erfasst.

Aber wie in jedem Jahr können Sie natürlich dennoch für Ihren persönlichen Favoriten abstimmen, auch wenn Sie ihn auf unserer Liste nicht finden. Tragen Sie einfach auf dem Stimmzettel Namen und Sportart ein, ergänzen Sie gegebenenfalls unsere Wandzeitung oder nutzen Sie im Internet das freie Feld am Ende der jeweiligen Rubrik.

Bis 15. Februar 2019 läuft unsere Umfrage, und unter allen Teilnehmern – egal, für wen sie abstimmen – werden am Ende der Aktion attraktive Preise verlost. Es gibt also auch wieder etwas zu gewinnen, ausgewählte Leser können zudem an der Auszeichnungsveranstaltung teilnehmen.

Dies alles nicht zuletzt dank der Unterstützung unseres langjährigen Partners, der Unternehmensgruppe Ferdinand Schultz Nachfolger.