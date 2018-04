Deal geplatzt : Machtwort von 96-Boss Kind: Heldt darf nicht zum VfL

Das kommt überraschend: Horst Heldt darf doch nicht nach Wolfsburg wechseln. Hannover beendete am Donnerstag alle Spekulationen. Doch ob der Sportdirektor eine Zukunft bei 96 hat, bleibt abzuwarten.

von dpa

26. April 2018, 17:32 Uhr

96-Boss Martin Kind hat ein Machtwort gesprochen: Sportdirektor Horst Heldt darf entgegen seines Wunsches nicht zum VfL Wolfsburg wechseln.

Kind lässt Heldt nicht ziehen, weil ihm die vom Liga-Konkurrenten gebotene Ablösesumme wohl nicht hoch genug ist. Beide Vereine konnten sich in Gesprächen und Verhandlungen nicht einigen, teilte 96 mit und sorgte so für eine große Überraschung.

Damit bleibt der 96-Präsident bei Heldt schon zum zweiten Mal in dieser Saison hart. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte er einen Wechsel des Sportdirektors zum 1. FC Köln untersagt. Dieses Mal zeigte sich Hannovers Präsident zumindest gesprächsbereit, doch einfach so gehen lassen wollte er seinen wichtigsten Angestellten im sportlichen Bereich nicht.

Heldt soll in Hannover eigentlich zum Geschäftsführer befördert werden. Doch der 48-Jährige, dessen Vertrag als Sportdirektor bei 96 bis 2020 datiert ist, lehnte den ihm vorliegenden Vertrag am 24. April ab. Danach hatte eigentlich alles nach einem Wechsel von Heldt nach Wolfsburg ausgesehen, wo der Ex-Profi als Geschäftsführer den dringend notwendigen Neuaufbau einleiten sollte. VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe steht beim VW-Club seit Wochen vor dem Aus, offiziell hat ihn aber noch niemand über eine bevorstehende Trennung informiert.

Den VfL traf der geplatzte Heldt-Wechsel zwei Tage vor dem so wichtigen Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV völlig unerwartet. «Dass wir mit Horst Heldt gesprochen haben, ist ja hinlänglich bekannt. Aber offenbar waren wir doch noch nicht so weit, wie alle gedacht haben», sagte VfL-Geschäftsführer Wolfgang Hotze der Deutschen Presse-Agentur.

Weiter wollte der VW-Club den geplatzten Deal erst einmal nicht kommentieren. Auch zu Rebbe gab es nichts Neues. Am Donnerstag hatte es Berichte gegeben, Rebbe werde noch am gleichen Tag freigestellt. Doch das dementierte Hotze. «Das ist eine Falschmeldung. Ich weiß nicht, wo das herkommt», sagte der 65-Jährige. Dass Rebbe über die Saison hinaus bleibt, ist aber höchst unwahrscheinlich. «Es ist zu früh, etwas darüber zu sagen», erklärte Hotze.

Spannend ist auch die Frage, wie es mit Heldt und Hannover weitergeht. Dass der Sportdirektor hinter Kinds Rücken mit dem VfL Wolfsburg Gespräche geführt hatte, kam bei Kind nicht gut an. Ob der von Heldt abgelehnte Geschäftsführervertrag nach wie vor aktuell ist, ist ebenfalls fraglich.

Heldt war im März 2017 nach Hannover gekommen und hatte mit dem ebenfalls neuen Trainer André Breitenreiter die Niedersachsen zum direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geführt. Sportlich liegt 96 auch in dieser Saison auf Kurs. Dennoch herrscht rund um den Verein seit Monaten große Unruhe. Vor allem der Dauerzwist zwischen Präsident Kind und dem harten Kern der Fanszene belastet den Club.

Heldt stieß übel auf, dass der sportliche Erfolg deshalb in den Hintergrund trat. Der Hauptgrund für Heldts Ablehnung des Geschäftsführervertrages liegt aber wohl vor allem in der Frage nach Kompetenzen. Heldt wollte für Transfers alleine verantwortlich sein, Kind pocht darauf, dass ein weiterer Geschäftsführer mitentscheidet.

In Wolfsburg sollte Heldt dagegen mit größerer Machtfülle ausgestattet werden und beim VW-Club einen mit mehr als zwei Millionen Euro jährlich dotierten Dreijahresvertrag erhalten. Beim noch abstiegsbedrohten VfL sehnen sich die Verantwortlichen eineinhalb Jahre nach dem Ende der Ära Klaus Allofs nach sportlicher Kompetenz. Doch daraus wird erst einmal nichts. Die überraschende Wende im Heldt-Poker hinterlässt nur Verlierer. In Wolfsburg herrscht mitten im Abstiegskampf große Unruhe, in Hannover weiter Chaos und auch Heldt ist stark angeschlagen.