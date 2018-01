FA Cup : Man City schlägt Burnley mit 4:1 - Auch Huddersfield weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

erstellt am 06.Jan.2018

Premier-League-Tabellenführer Manchester City hat dank einer überragenden zweiten Halbzeit die vierte Runde des FA Cups erreicht.

Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola setzte sich am Samstag gegen Liga-Konkurrent FC Burnley nach einem Rückstand noch deutlich mit 4:1 (0:1) durch. Aufsteiger Huddersfield zog durch ein 2:1 (0:0) bei den Bolton Wanderers in die nächste Runde ein.

Innerhalb von nur drei Minuten drehte Sergio Agüero (56./58. Minute) die Partie mit seinem Doppelpack für die Skyblues, bei denen Mittelfeldstar Kevin De Bruyne erst in der Schlussviertelstunde für den deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan eingewechselt wurde. Der frühere Schalker Leroy Sané (71.) und der kurz zuvor für Agüero eingewechselte Bernardo Silva (82.) machten alles klar für Man City. In der ersten Hälfte der Partie hatte Ashley Barnes (25.) die Gäste aus Burnley überraschend in Führung geschossen.

Für Huddersfield trafen Rajiv van La Parra (51.) und Danny Williams (52.) direkt nacheinander. Zweitligist Bolton gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Derik Osede Prieto (64.). Huddersfield-Coach David Wagner schonte einige Stammspieler, darunter den deutschen Aufstiegsheld Christopher Schindler und Torwart Jonas Lössl. Michael Hefele gab nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback.

Der FC Chelsea muss dagegen ein Wiederholungsspiel bestreiten. Der Meister enttäuschte bei Zweitligist Norwich City und kam nicht über ein 0:0 hinaus. Auch Leicester City blamierte sich und muss nach dem torlosen Remis bei Drittligist Fleetwood Town ein Wiederholungsspiel bestreiten. Fleetwoods deutscher Trainer Uwe Rösler war sehr zufrieden: «Wir haben das Unentschieden absolut verdient. Ich denke, wir hätten sogar gewinnen können», sagte der einstige DDR-Auswahlspieler und Bundesligaprofi.

Noch schlimmer traf es das kriselnde Stoke City, das mit 1:2 (0:1) bei Viertligist Coventry City unterlag. Die Erstligisten Newcastle United (3:1 gegen Luton Town) und FC Watford (3:0 gegen Bristol City) erreichten die nächste Runde. Abstiegskandidat Swansea City muss nach einem 0:0 bei den Wolverhampton Wanderers aus Liga zwei ins Wiederholungsspiel.

Am Freitag hatten sich Jürgen Klopp und sein FC Liverpool bereits mit 2:1 (1:0) gegen Lokalrivale FC Everton durchgesetzt. Neuzugang Virgil van Dijk (84.) gelang bei seinem Liverpool-Debüt der entscheidende Treffer. Manchester United tat sich gegen Zweitligist Derby County lange schwer, bevor Jesse Lingard (84.) und Romelu Lukaku (90.) zum 2:0 (0:0) trafen.