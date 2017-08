US-Boxer triumphiert : Mayweather gewinnt 50. und letzen Karriere-Kampf

vergrößern 1 von 2 Foto: Isaac Brekken 1 von 2

US-Boxer Floyd Mayweather hat den ungewöhnlichen Schlagabtausch gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor für sich entschieden.

Der 40 Jahre alte Mayweather gewann den mit mehreren hundert Millionen Dollar dotierten Kampf am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas durch technisches K.o. in der zehnten Runde.

Der Ringrichter stoppte den Kampf nach einer harten Rechten von Mayweather, die McGregor taumelnd in die Seile schickte. Der größere und jüngere Ire wirkte zum Zeitpunkt des Kampf-Abbruchs ausgelaugt und müde. Durch den Sieg bleibt Mayweather auch im 50. Kampf seiner einzigartigen Profikarriere unbesiegt. «Ich glaube wir haben den Fans geboten, was sie sehen wollten», sagte der US-Amerikaner nach seinem Sieg.

Erst ab der vierten Runde zeigte Mayweather, der vor allem zu Beginn einige Treffer einstecken musste, sein boxerisches Können. Er landete immer mehr Treffer und war mit Kontern erfolgreich. McGregor, der während der ersten drei Runden ein hohes Tempo an den Tag legte, ließ zur selben Zeit sichtlich nach. «Unsere Strategie war es, uns Zeit zu lassen, auf ihn zuzugehen, ihn am Anfang seine Schläge schwingen lassen, um ihn am Ende auseinanderzunehmen», erklärte Mayweather.

Nach McGregors erstaunlich starkem Start in den Anfangsrunden verließen den Champion der amerikanerischen MMA-Serie Ultimate Fighting Series nach und nach aber die Kräfte. «Ich war mehr erschöpft als er», sagte McGregor. «Er agierte planvoller mit seinen Schlägen».

Der Ire wurde vom Ringrichter wiederholt ermahnt, Mayweather nicht auf den Hinterkopf zu schlagen. Zwar ist das in der UFC, in der McGregor normalerweise in den Ring steigt, erlaubt, beim Boxen jedoch nicht. McGregor kündigte an, dass sein Ausflug in den Boxring einmalig war. Er will seinem Kampfsport treu bleiben.

Mayweather, der sich einen extra kreierten, mit Diamanten besetzten Sieger-Gürtel sicherte, verabschiedete sich in der Spielerstadt mit einem bekannten Spruch: «Das war heute Abend mein letzter Kampf».

