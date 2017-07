Sieg gegen Tomic : Mischa Zverev erreicht 2. Runde in Wimbledon - Barthel raus

vergrößern 1 von 6 Foto: Friso Gentsch 1 von 6











Der ältere Bruder von Alexander Zverev trifft nun auf Michail Kukuschkin aus Kasachstan oder den Japaner Taro Daniel. Von insgesamt neun deutschen Herren im Hauptfeld hatten es am Eröffnungstag bereits Dustin Brown, Florian Mayer und Peter Gojowczyk in die zweite Runde geschafft. Brown spielt am Mittwoch gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Andy Murray.

Tatjana Maria zog als zweite deutsche Tennisspielerin nach Carina Witthöft in die zweite Runde ein. Die 29-Jährige aus Bad Saulgau profitierte von der Aufgabe der russischen Qualifikantin Anastasia Potapowa. Maria hatte den ersten Satz 6:3 gewonnen. Im zweiten Durchgang konnte ihre 16 Jahre alte Gegnerin beim Stand von 2:2 wegen Knieproblemen nicht mehr weiterspielen.

Die frühere deutsche Fed-Cup-Spielerin Maria trifft bei dem Rasenturnier jetzt auf die an Nummer 24 gesetzte Amerikanerin Coco Vandeweghe, die Mona Barthel bezwang. Die 26-Jährige aus Neumünster verlor 5:7, 2:6. Barthel schied beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison als dritte deutsche Tennisspielerin nach Sabine Lisicki und Andrea Petkovic aus.

Potapowa hat im vergangenen Jahr die Juniorinnen-Konkurrenz in Wimbledon gewonnen. Als Nummer 300 der Welt hatte sich die jüngste Spielerin in diesem Jahr über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpft. Trotz einer längeren Behandlungspause und einer dicken Bandage am Knie musste Potapowa nach 66 Minuten aufgeben.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 14:45 Uhr