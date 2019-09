Chancenlos : Mitfavorit Stäbler scheitert bei Ringer-WM im Achtelfinale

Nur-Sultan (dpa) - Frank Stäbler hat bei der Ringer-WM in Kasachstan sein Achtelfinale verloren.

Avatar_prignitzer von dpa

15. September 2019, 10:11 Uhr

Der Mitfavorit hatte gegen den Kubaner Ismael Borrero Molina in der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm keine Chance und unterlag nach nur 1:38 Minuten mit 0:11 wegen technischer Unterlegenheit. Der dreimalige Weltmeister aus Musberg in Baden-Württemberg muss nun darauf bauen, dass Molina das Finale erreicht, damit er in der Hoffnungsrunde noch um Bronze kämpfen und sich sein Ticket für Olympia 2020 sichern kann.