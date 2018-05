Großer Preis von Spanien : Moto3-Pilot Öttl feiert ersten WM-Sieg

Moto3-Pilot Philipp Öttl hat seinen ersten Sieg in der Weltmeisterschaft gefeiert. Der KTM-Fahrer aus Bad Reichenhall gewann in Jerez den Großen Preis von Spanien.

von dpa

06. Mai 2018, 12:04 Uhr

In einem spannenden Rennen verwies der 21-Jährige den Italiener Marco Bezzechi (KTM) aus Italien, der für das sächsische PrüstelGP-Team fährt, auf den zweiten Rang. Öttl war als Zweiter ins Rennen gegangen und lag über weite Strecken in Führung. In der Schlussphase profitierte er auch von einem Sturz, bei dem vier Mitfavoriten ausschieden.