6:1, 6:1 gegen Rybarikova : Muguruza steht als erste Wimbledon-Finalistin fest

Das erste Damen-Halbfinale in Wimbledon war eine erstaunlich einseitige Angelegenheit. In nur 65 Minuten zieht Garbiñe Muguruza in das Endspiel ein. Im Achtelfinale gegen Angelique Kerber hatte die Spanierin zuvor deutlich mehr Schwierigkeiten.