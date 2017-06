6:1, 6:2, 6:2 : Nadal bei French Open mühelos im Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Einen Tag nach seinem 31. Geburtstag setzte sich der Spanier in Paris gegen seinen Landsmann Roberto Bautista Agut klar mit 6:1, 6:2, 6:2 durch und ist im Stade Roland Garros damit in diesem Jahr noch ohne Satzverlust. Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht gab Nadal in seinen bislang vier Partien lediglich 20 Spiele ab. Gegen Bautista Agut benötigte er 2:06 Stunden für seinen ungefährdeten Erfolg.

Nadal steht zum elften Mal bei seinem Lieblingsturnier im Viertelfinale. Er strebt in der französischen Hauptstadt den zehnten Titel, La Décima, an. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug trifft der Mallorquiner am Dienstag auf den Kanadier Milos Raonic oder Pablo Carreno Busta aus Spanien. «Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich hier bislang spiele», sagte Nadal. «Aber jeder Tag ist ein anderer Tag und ich werde wieder bereit sein müssen.»

