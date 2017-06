Wechsel zu Charlotte Hornets : NBA: Howard verlässt Schröder-Club Atlanta

vergrößern 1 von 2 Foto: Matt Slocum 1 von 2

Das teilte Howards neuer Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA mit. Im Gegenzug kommen Miles Plumlee und Marco Belinelli nach Atlanta.

Howard spielt damit in der kommenden Saison für den dritten Verein in drei Jahren. Der 31 Jahre alte Center saß beim Erstrunden-Aus in den Playoffs gegen die Washington Wizards in wichtigen Phasen mehrfach nur auf der Bank und zeigte sich unzufrieden. «Es war sehr schwierig. Ich will spielen», sagte Howard. «Ich will das Spiel beeinflussen. Das geht nicht auf der Bank.»

Die Hornets und ihr Besitzer Michael Jordan sind seit längerem auf der Suche nach einem Starspieler und könnten mit Howard fündig geworden sein, vorausgesetzt der Olympiasieger von 2008 knüpft wieder an alte Leistungen an. Howard soll in den kommenden zwei Jahren 23,5 Millionen US-Dollar pro Saison verdienen.

NBA-Tabellen

Bericht auf NBA-Homepage

von dpa

erstellt am 21.Jun.2017 | 09:12 Uhr