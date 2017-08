Marin trifft für Olympiakos : Neapel und Sevilla in der Königsklasse

vergrößern 1 von 2 Foto: Claude Paris 1 von 2

Bereits das Hinspiel hatte Napoli mit 2:0 gewonnen. Auch der spanische Club FC Sevilla, Olympiakos Piräus mit Torschütze Marko Marin, Celtic Glasgow und NK Maribor schafften den Sprung in die Königsklasse.

José Callejon (48. Minute) und Lorenzo Insigne (89.) trafen für die starken Süditaliener gegen Nizza, das mit Italiens Ex-Nationalspieler Mario Balotelli, dem Niederländer Wesley Sneijder sowie dem ehemaligen Bayern- und Gladbach-Profi Dante in der Startelf angetreten war. Neapel steht damit zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase der Champions League, Nizza startet dagegen in der Europa League. Sevilla reichte gegen den türkischen Club Basaksehir FK nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel ein 2:2 (0:1) zum Weiterkommen.

Der frühere deutsche Nationalspieler Marin erzielte für Piräus beim kroatischen Club HNK Rijeka den 1:0-Siegtreffer (25.). Glasgow kam nach einem 5:0-Sieg im Hinspiel trotz einer 3:4-Niederlage beim kasachischen Club FC Astana weiter. NK Maribor aus Slowenien setzte sich zu Hause gegen Hapoel Beer Sheva aus Israel mit 1:0 (1:0) durch und schaffte wegen des Auswärtstores bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel in der vergangenen Woche den Sprung in die Gruppenphase.

Informationen zu den Playoff-Rückspielen

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 22:43 Uhr