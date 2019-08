Vor Bundesliga-Auftakt : Neuer zum Meisterziel des BVB: «Wir sind auch noch da»

Mit einer kleinen Stichelei eröffnet Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer das allgemein erwartete neue Titelduell mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga.

von dpa

15. August 2019, 10:45 Uhr

«Sie haben schon den einen oder anderen Transfer gemacht und sind in der Breite auf jeden Fall besser aufgestellt. Und wie man nach außen hört, sind sie hungrig auf die deutsche Meisterschaft - aber wir sind ja auch noch da», sagte der 33 Jahre alte Nationaltorwart vor dem Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) in München gegen Hertha BSC in einem Interview im vereinseigenen FCB.tv.

Die Ambitionen der Münchner Serienmeister auf den achten Liga-Titel am Stück seien hoch, erklärte Neuer: «Wir leben in einem Rekord. Wir sind sieben Mal deutscher Meister geworden und wollen das so lange wie möglich weiter ausbauen. Wir haben gierige und hungrige Jungs.»