Handball : Neustart: Deutsche Handballer siegen erneut gegen Serbien

278 Tage vor der Heim-WM sind die deutschen Handballer in ordentlicher Form. Auch das zweite Testspiel gegen schwache Serben gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Prokop locker. Im Juni wartet nun der erste Härtetest.

von dpa

07. April 2018, 16:09 Uhr

Dortmund (dpa) – Die deutschen Handballer haben ihren Neustart unter Bundestrainer Christian Prokop mit einem weiteren Erfolg abgerundet. Auf dem Weg zur Heim-WM 2019 besiegte die DHB-Auswahl Serbien locker mit 29:23 (15:9).

Bester deutscher Werfer in der mit 10 891 Zuschauern ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle war Kapitän Uwe Gensheimer mit neun Treffern. Bereits am Mittwoch hatte Prokops Team die schwachen Serben in einem ersten Testspiel in Leipzig problemlos 26:19 geschlagen. Der Sieg in Dortmund war der zweite innerhalb weniger Tage nach der desolaten EM in Kroatien im vergangenen Januar. 278 Tage vor Beginn der Heim-WM befindet sich die DHB-Auswahl somit in aufsteigender Form.

Nach dem Hauptrunden-Aus in Kroatien war vor allem Prokop schwer in die Kritik geraten – hatte in etlichen Gesprächen mit Spielern und der Verbandsspitze aber anschließend Besserung gelobt. Seine Bewährungschance nutzte er auch in der Westfalenhalle, sein junges Team trat geschlossen und als Einheit auf. Von den bei der EM aufgetretenen Rissen zwischen Trainer und Teilen des Teams war am Samstag nichts mehr zu sehen. Allerdings zählen die Serben auch nur zu den international höchstens zweitklassigen Teams.

Prokop ließ auch im zweiten Spiel zunächst fast nur etablierte Kräfte auflaufen. Angeführt von Kapitän Gensheimer zog seine Mannschaft gegen die erneut schwachen Serben schnell davon. Anders als bei der schwachen EM präsentierte sich der Weltklasse-Linksaußen von Paris St. Germain in Dortmund in Topform: Praktisch jeder seiner Wurfversuche saß, auch vom Siebenmeterpunkt agierte Gensheimer stark und versenkte jeden Wurf im Netz. Sein 6. Treffer war gleichzeitig sein 700. im Nationaltrikot insgesamt. Im zweiten Durchgang gönnte Prokop dem 31-Jährigen dann ein wenig Pause.

Ohne den Kapitän auf dem Parkett ließ die DHB-Auswahl dann ein wenig nach. Jung-Nationalspieler Marian Michalczik zeigte zwar zunächst wie schon ein Leipzig eine gute Leistung, baute dann aber ab. Auch die Außen Matthias Musche und Tim Hornke konnten 278 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel in Berlin nur wenige Punkte sammeln. Das WM-Ticket sicher dürfte dagegen Keeper Andreas Wolff haben, der in Dortmund etliche Versuche der Serben parierte. Da sein Torhüter-Kollege Silvio Heinevetter aus privaten Gründen hatte abreisen müssen, spielte Wolff durch.

Prokop dürfte trotz des schwachen Gegners also weitere Erkenntnisse mit Blick auf seine Kader-Zusammenstellung für das wichtige Turnier im kommenden Januar gesammelt haben. Das nächste Testspiel bestreiten die deutschen Handballer dann am 6. Juni - und diese Partie dürfte auch für den umstrittenen Prokop zum ersten Gradmesser nach der EM werden. Denn dann trifft die DHB-Auswahl in München auf Vize-Weltmeister Norwegen.