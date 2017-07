Aber kein Transfer : Nicolai Müller bricht Vertragsverhandlungen mit HSV ab

vergrößern 1 von 2 Foto: Uwe Anspach 1 von 2

Wie Spordirektor Jens Todt via Twitter aus dem Trainingslager in Österreich mitteilte, wollen die Norddeutschen den 29 Jahre alten Offensivspieler ein Jahr vor Vertragsende aber nicht ziehen lassen. «Nicolai hat uns gestern mitgeteilt, dass er unser Angebot ablehnen wird», sagte Todt in Längenfeld und stellte gleichzeitig klar: «Es wird keinen Wechsel in diesem Sommer geben, das ist ausgeschlossen.»

Der HSV habe ein sehr gutes Angebot gemacht, führte der Sportchef weiter aus. Die Gespräche seien vorläufig beendet. Die Tür stünde für Müller aber immer offen. «Wir bedauern das sehr, das ist sehr schade. Unser Ziel war eine Klärung bis zum Saisonstart herbeizuführen, die haben wir jetzt. Natürlich nicht in der gewünschten Weise, wir wollten gern verlängern.»

29.Jul.2017