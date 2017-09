Schweden souverän : Niederlande wahren Minimalchance auf WM in Russland

vergrößern 1 von 2 Foto: Francois Mori 1 von 2

Die Niederländer benötigen in den verbleibenden beiden Gruppenspielen aber weiterhin zwei Siege, um das Ticket nach Russland noch lösen können. Drei Tage nach dem 0:4-Debakel gegen Frankreich trafen Davy Pröpper (7./80.) und Arjen Robben (67.) für das Team von Bondscoach Dick Advocaat. Für Bulgarien war Georgi Kostadinow (69.) erfolgreich.

In Gruppe A klettern die Niederländer um Kapitän Robben von Bayern München mit nun 13 Punkten aus acht Spielen auf den dritten Rang. Vor den beiden verbleibenden beiden Begegnungen gegen Schweden und in Weißrussland ist der zweite Platz theoretisch noch zu erreichen. Diesen belegen nach einem souveränen 4:0 (2:0) gegen Weißrussland die Schweden mit 16 Zählern hinter den aktuell noch punktgleichen Franzosen, die am Sonntagabend auf Außenseiter Luxemburg treffen sollten. Der zweite Rang berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs im kommenden Jahr.

Die Niederländer, WM-Dritter von Brasilien 2014, beherrschten angeführt vom starken Daley Blind über weite Phasen das Geschehen und sahen nach der 2:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Bulgaren von Trainer Petar Hubtschew kämpften nach dem Anschlusstreffer bis zur letzten Minute, haben nun aber keine Chance mehr auf die Teilnahme an der WM.

WM-Qualifikation Europa

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 20:09 Uhr