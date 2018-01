Theis siegt in NBA mit Boston : Nowitzki verpasst mit Dallas Überraschung gegen Warriors

vergrößern 1 von 3 Foto: Lm Otero 1 von 3





04.Jan.2018

Der fünfte Sieg in Serie war für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks greifbar, doch am Ende machte Superstar Stephen Curry den Unterschied. «Das war zu viel Platz für den besten Werfer in unserem Sport», sagte Nowitzki nach dem 122:125 (61:67) gegen Meister Golden State Warriors.

Drei Sekunden vor dem Ende machte der zweimalige MVP Curry den Erfolg für die Gäste perfekt. Nowitzki kam im entscheidenden Moment etwas zu spät und konnte den sechsten erfolgreichen Dreipunktwurf des Ausnahmekönners nicht mehr verhindern.

Auch wenn die Aufholjagd der Mavs zu wenig war, zeigten die Texaner zumindest, dass sie auch mit dem aktuell besten Team der Liga mithalten können. «Es schmerzt», sagte Nowitzki trotzdem. «Wir sind drangeblieben, wir haben weiter gekämpft und in den letzten zwei Spielminuten konnten wir aufgrund einiger guter Aktionen zurück ins Spiel finden. Am Ende so zu verlieren tut weh.» Der 39-jährige Würzburger erzielte zwölf Punkte und holte acht Rebounds im Spiel. Landsmann Maxi Kleber verzeichnete fünf Punkte.

Die Gäste aus Kalifornien konnten sich derweilen voll und ganz auf ihre gewohnten Leistungsträger verlassen. Neben Curry, der Golden State mit 32 Punkten anführte, konnten auch Kevin Durant, Klay Thompson (beide 25) und Draymond Green (18) überzeugen. Das Star-Quartett der Warriors verbuchten zusammen 100 Punkte. Dallas belegt mit aktuell 13 Siegen und 26 Niederlagen den viertletzten Platz in der Western Conference.

Nationalspieler Daniel Theis konnte mit den Boston Celtics im Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Cleveland Cavaliers gewinnen. Das Team aus Massachusetts besiegte den Vizemeister 102:88 (55:47). Theis kam auf sechs Punkte, Cavs-Superstar LeBron James auf 19 Zähler. Die Celtics bleiben mit 31 Siegen und zehn Niederlagen im Osten weiter Spitzenreiter.

Paul Zipser und die Chicago Bulls zogen gegen die Toronto Raptors mit 115:124 (59:56) den Kürzeren. Der 23-jährige Zipser erzielte vier Punkte, Topscorer wurde DeMar DeRozan von den Raptors mit 35 Punkten. Nach der dritten Niederlage Serie liegt Chicago auf dem drittletzten Platz der Eastern Conference.